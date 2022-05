C'est aujourd’hui la 29e édition du Grand McDon

C’est le retour du Grand McDon dans les Restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, de La Pocatière, de Témiscouata-sur-le-Lac et de St-Jean-Port-Joli. Toute la journée, la population est invitée à venir participer à sa 29e édition.

Pierre Dubillard, franchisés McDonald’s, entend faire de cette journée une fête de la générosité et de la solidarité comme par les années passées. Dans le KRTB comme ailleurs au pays, le Grand McDon a toujours représenté une occasion spéciale de rapprochement avec la population.

Dès 7 h ce matin, plusieurs bénévoles et jeunes athlètes du Sport Étude de l’École secondaire de Rivière-du-Loup étaient présents. Le directeur des opérations du restaurant McDonald's de Rivière-du-Loup, Stéphane Sylvain, affirme que les gens étaient au rendez-vous. «Ça a été un bon avant-midi.» «On était peut-être une dizaine de bénévoles», a ajouté Charles Fréchette, directeur des ventes chez Mitsubishi Rivière-du-Loup.

Cette année, les restaurants à l'arche dorée se sont associés avec Vincent Beauchesnes, président du Groupe Véloce, qui agira à titre président d’honneur de l’évènement. Au début de la semaine, l’objectif des restaurants avait été fixé à 70 000 $ pour la journée. «D’après moi on va ramasser une cinquantaine de mille. Si l’on veut être réaliste un petit peu, surtout que l’on en a fait un à l’automne», a expliqué M. Sylvain.

Le directeur des opérations explique que les dons ramassés aujourd’hui s’ajouteront à ceux amassés un peu plus tôt dans l’année. «On fait affaires avec les commerçants de la région. Il y en a qui s’impliquent au niveau du Club Élite du Grand McDon. En échange d’un don, on affiche leurs commerces pendant deux mois dans le restaurant.»

Grâce à la générosité des entreprises et de la clientèle, 75% des sommes recueillies seront remis à des organismes locaux du KRTB. Finalement l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald recevra 25% du montant.

Stéphane Sylvain invite les gens à participer en grand nombre. «J’ai toujours participé au Grand McDon, à toutes les années. C’est une belle initiative. On ramasse de l’argent pour des bonnes causes et des organismes locaux. Tout le monde en bénéficie.»

En septembre dernier, le total des dons amassés pour le Grand McDon était d’environ 33 000$.

À noter qu’il est aussi possible de se procurer différents articles tels que des bas, des bracelets, des stylos et des tabliers, dont tous les profits seront remis au Grand McDon.