Une nouvelle épicerie dans le quartier Saint-Éleuthère

Près de trois ans après la fermeture de l’épicerie du quartier Saint-Éleuthère à Pohénégamook, les citoyens pourront enfin se réjouir de retrouver leur commerce essentiel. C’est sous le nom de Marché du Village qu’ouvrira, le 15 juin prochain, une épicerie de type «à de rabais».

«C’est une épicerie standard avec un rayon où l’on y retrouve des rabais, des liquidations. Un peu comme on en voit partout, comme un Metro ou un IGA, par exemple», a mentionné Frédéric Racine, propriétaire du Marché du Village.

Le Marché du Village offrira des rabais sur des produits plus près de la date de péremption, mais tout de même bons à la consommation. Ces produits ne seront pas dans les tablettes, mais bien à côté, de manière à ne pas mélanger les produits «standards» et ceux en liquidation. D’après M. Racine, les prix pourront varier «de la moitié au trois quarts moins dispendieux que la normale».

«Juste pour l’épicerie, il y a vraiment un besoin ici. Les gens sont heureux de ça. Ça fait trois ans qu’ils n’ont plus le service, qu’il faut qu’ils fassent un 20 minutes, un 25 minutes pour aller chercher une tomate à l’épicerie. Ça fait cher de la tomate au prix qu’est l’essence», a ajouté M. Racine.

Alors que l’établissement était fermé depuis 2019, quelques travaux d’entretiens étaient nécessaires avant l’ouverture officielle du Marché du Village. «J’ai des surprises à tous les jours. Disons que je pensais que ça allait être plus facile que ça, mais je suis en train de venir à bout. C’est certain que je cherche des sous-contractants aussi pour faire du ménage et ces choses-là, mais c'est quand même assez «compliqué». Donc, je vais surement faire descendre une équipe de mon coin pour m’aider à nettoyer», a expliqué Frédéric Racine.

Originaire de la Montérégie, M. Racine était, il y a de cela quelques années, copropriétaire de Liquipicerie à Cowansville, une épicerie offrant uniquement des liquidations. En s’installant au Témiscouata, il est tombé en amour avec la région et ses paysages. C’est alors qu’il a décidé de reprendre l’établissement, et d’ouvrir le Marché du Village.

Bien qu’aucune date encore ne soit définie, le propriétaire de Marché du Village annonce qu’aux alentours du 23 mai, une journée d’embauche sera organisée. Bien qu’il puisse compter sur l’aide de quelques membres de sa famille, M. Racine souhaite impliquer les gens du quartier. «J’aimerais bien avoir des gens locaux. C’est l’épicerie des gens d’ici. C’est un petit village et ce sont les gens de la place qui y viendront.»