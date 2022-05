Maintien de la traverse : les Louperivois sondés de nouveau 

Les résidents de Rivière-du-Loup pourraient prochainement être appelés à se prononcer au sujet du maintien du lien maritime entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Une firme de sondage effectuera des appels à ce sujet au cours des prochains jours.

Le maire Mario Bastille a expliqué que la Ville souhaitait avoir l’heure juste sur l’opinion actuelle des citoyens dans ce dossier. Il rappelle que les dernières données obtenues datent de plusieurs mois déjà.

«On veut savoir si les gens sont prêts à continuer à nous suivre là-dedans, s’ils croient toujours que la traverse doit rester à Rivière-du-Loup et si c’est un dossier important pour eux», a-t-il mentionné, en marge de la dernière séance du conseil municipal.

«On souhaite vraiment avoir le portrait global et confirmer qu’on a l’appui [de la population] qui va nous permettre de poursuivre nos démarches et d’avancer», a-t-il ajouté, rappelant qu’il ne se bat pas pour la traverse pour lui-même, mais qu’il le fait pour l’ensemble de la population, les gens d’affaires et le milieu touristique.

La firme Info Ressource de Trois-Pistoles est celle qui a été mandatée par la Ville. Elle procédera à des appels aléatoires dès le 16 mai pour une période d’une à deux semaines. Les questions porteront principalement sur l’importance du maintien de la traverse au site actuel, les impacts appréhendés d’un déménagement et les attentes du milieu envers le gouvernement du Québec concernant l’entretien et la mise en valeur du quai de Rivière-du-Loup.

Les données recueillies au cours de l’enquête demeureront anonymes et confidentielles, assure l’administration municipale. Les résultats sont attendus avant les vacances estivales.