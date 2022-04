La forêt québécoise : un secteur d’avenir

À l’issue du Forum Forêts et changements climatiques tenu à l’initiative du Bloc Québécois, le député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, et les députés du caucus représentant les régions forestières du Québec ont pris l’engagement de défendre la forêt québécoise comme outil primordial de lutte aux changements climatiques.



«Le plus récent rapport du GIEC rappelle l’importance cruciale des écosystèmes forestiers dans la capture et le stockage de carbone. Notre forêt boréale stocke à elle seule deux fois plus de carbone que les réserves mondiales de pétrole. Nous devons valoriser le rôle de ces puits de carbone à tous les échelons et nous assurer qu’Ottawa reconnaisse à sa juste valeur le potentiel écologique et économique des forêts. Le panel de chercheurs universitaires participant au forum a souligné la capacité de résilience de notre foresterie, mais sans l’intervention des gouvernements, la forêt ne peut jouer ce rôle essentiel», argue M. Blanchette-Joncas.



Pour atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre établies par les accords internationaux, la filière forestière a développé un sous-secteur d’activité : la bioéconomie. Cette transformation des ressources forestières en produits et services à valeur ajoutée contribue au verdissement de la planète et à la diversification économique des régions ressources.



«Le Québec dispose d’infrastructures bioindustrielles et d’une capacité de recherche scientifique fondamentale et appliquée très performante. La filière forestière est innovante et conçoit de nouveaux produits biosources prometteurs. Il est stimulant de constater l’effervescence de ce secteur d’activité et les perspectives de croissance pour les produits à valeur ajoutée du bois. Ce forum a été l’occasion de tisser des liens entre les acteurs de ce domaine», signale Maxime Blanchette-Joncas.



«L’an dernier, suite au dévoilement d’une vaste étude panquébécoise sur la maximisation de la filière forestière, le Bloc Québécois a rassemblé les milieux forestiers, syndicaux et politiques autour d’une feuille de route commune établissant quatre priorités pour relancer l’industrie forestière. Le Forum Forêts et changements climatiques s’inscrit dans cette proposition d’unir les forces vives de nos régions forestières pour se doter des outils nécessaires à la défense de la forêt québécoise. Ce forum est la somme de partenariats et de recherches de solutions», conclut M. Blanchette-Joncas.