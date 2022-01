Le député Harold LeBel demande un répit pour les restaurateurs

«Si le gouvernement de la CAQ a un tant soit peu de la reconnaissance pour les restaurateurs, il doit à tout prix leur donner dès maintenant un échéancier de réouverture», estime le député de Rimouski à l'Assemblée nationale, Harold LeBel.

Il s’inquiète du sort des restaurateurs québécois et particulièrement de ceux de sa circonscription. Ces derniers subissent depuis bientôt deux ans fermetures et réouvertures, comme bien des secteurs de l’économie, mais en plus, les annonces de dernière minute du gouvernement leur font perdre non seulement de l’argent, mais aussi des stocks, rappelle-t-il.

«La fermeture des salles à manger l’avant-veille du jour de l’An a été particulièrement cruelle. Traditionnellement, il s’agit d’un dernier moment d’affluence pendant quelques semaines, puisque les gens prennent souvent une pause de sorties après les Fêtes. Il y a fort à parier que nombre d’établissements ont ainsi essuyé une perte importante», estime le député.

Il souligne que les restaurateurs se sont conformés aux consignes, malgré les coûts encourus. «Les restaurateurs ont largement collaboré pour assurer la sécurité sanitaire de leurs clients. Ils ont d’abord accepté de sacrifier une partie des places à la clientèle pour respecter les règles de distanciation, ensuite d’installer des plexiglas, contrôler les passeports vaccinaux alors qu’ils manquent déjà de personnel. Comme le déclarait l’un d’entre eux à un média récemment, ils ne peuvent pas toujours être les premiers à fermer et les derniers à rouvrir. Le gouvernement doit cesser de jouer au yoyo avec cette industrie, une pratique qui contribue à amplifier l’exode de main- d’œuvre.»

Harold LeBel propose donc que la CAQ annonce dès maintenant la date de la réouverture des restaurants pour leur permettre de se préparer. «Les restaurateurs ont su démontrer que nous pouvions fréquenter leurs établissements sans risque majeur de contracter le virus. On peut d’ailleurs constater qu’il en va de même dans les salles de spectacles du Québec, qui écopent justement elles aussi de fermetures et de réouvertures à répétition», soutient le député de Rimouski.