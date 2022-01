Une soirée magique pour la 2e Grande illumination Les Électriciens Desjardins

C’est lors d’une soirée particulièrement froide que la deuxième Grande illumination Les Électriciens Desjardins de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a eu lieu le 8 décembre dernier dans le stationnement de l’hôpital de Rivière-du-Loup et aux 3 CHSLD de la MRC.

Malgré la température, une centaine de personnes se sont réunies pour assister à l’illumination de l’imposant arbre situé devant l’entrée de l’hôpital. Musique de Noël, chants du Chœur du Fleuve de l’École de musique Alain-Caron et danses de la troupe de l’option danse du collège Notre-Dame de District Danza, ainsi que café, chocolats chauds et beignes, ont su réchauffer les cœurs de tous les convives sur place.

En plus des quelques 2000 pieds de fils de lumières qui décoraient l’arbre, les pompiers, policiers et ambulanciers de la région ont allumé leurs gyrophares pour illuminer les yeux de notre personnel en santé, et de tous les gens aux prises avec la maladie dans notre région. Ils ont terminé la soirée en allant faire la tournée des CHSLD de Rivière-du-Loup afin d’illuminer, là aussi, des sapins de Noël et de mettre de la lumière dans les yeux du personnel et des résidents. À noter que le CLSC de Rivière-du-Loup avait également son sapin, donc 3 sapins gracieuseté d’Aux Sapins verts.

Simultanément, avait lieu d’autres festivités à Saint-Cyprien devant le CHSLD et le CLSC de l’endroit. Là aussi, les pompiers et les policiers allumaient leurs gyrophares pour l’illumination du sapin.

C’est ainsi que la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière de vous annoncer que grâce à toutes les lumières vendues au coût de 5 $ chacune, ce sont près de 17 000 $ qui pourront être investis dans nos installations de santé de notre MRC pour un futur en santé!

Vous pouvez contribuer en tout temps à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup sur son site web santerdl.ca ou en communiquant directement au 418-868-1010, poste 2237.