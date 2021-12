Retour du couvre-feu, fin des rassemblements et fermeture des restaurants

Alors que le nombre de cas de COVID-19 atteint des sommets inégalités jour après jour et que la flambée causée par le variant Omicron ne semble pas vouloir s’estomper, tout comme la hausse des hospitalisations, le premier ministre François Legault a annoncé un nouveau resserrement des mesures sanitaires, ce jeudi 30 décembre. Le retour du couvre-feu, la fin des rencontres entre bulles familiales et la fermeture des salles à manger de restaurants font partie de la liste.

Le couvre-feu, une mesure qui avait été appliquée pendant plusieurs mois au début de l’année 2021, sera ainsi de retour. Il entrera en vigueur entre 22 h et 5 h du matin, dès ce vendredi 31 décembre, a confirmé le gouvernement lors d’un point de presse.

Les personnes en déplacement pendant la période ciblée pourront avoir à justifier la raison de leur déplacement, au regard des exceptions permises. Des sanctions allant de 1 000 $ à 6 000 $ pourront s’appliquer pour les contrevenants.

«C’est difficile d’isoler une mesure [et son impact], a mentionné François Legault au sujet de l’efficacité du couvre-feu. Par contre, on a des indications que c’est utile et actuellement, la situation est tellement grave qu’on ne peut pas se permettre de ne pas ajouter dans notre coffre à outils tout ce qu’on peut. Il y a aussi une question de gros bon sens : c’est clair que ça aide à réduire les contacts.»

«On sait qu'il y a une minorité qui ne respecte pas les consignes, ç’a un impact sur leur situation, ils se retrouvent plus nombreux à l'hôpital, et on doit s'assurer que tout le monde respecte les consignes […] Un couvre-feu imposé seulement aux personnes non vaccinées serait impossible à appliquer par les policiers», a-t-il ajouté, soutenant que le couvre-feu sera la première mesure à sauter lorsque les hospitalisations se seront stabilisées.

RASSEMBLEMENTS

Le nombre de personnes maximal pour un rassemblement est également à nouveau resserré complètement à partir de vendredi. Depuis le 26 décembre, les Québécois devaient se limiter à six personnes (ou deux bulles familiales), mais dorénavant, les gens doivent rester en bulle familiale (même résidence) et ne plus se réunir avec d’autres. C’est donc dire que le passage à la nouvelle année devra être souligné à la maison le plus sobrement possible.

Des exceptions pourront toutefois s’appliquer pour un visiteur qui assure un service ou un soutien, par exemple. Une personne seule (avec ses enfants, s’il y a lieu) pourra aussi se joindre à une bulle familiale.

Ces nouvelles sont annoncées alors que le Québec fait face à un nombre record d’infections. Dans la journée du 29 décembre, plus de 14 000 nouveaux cas ont été recensés et cette statistique grimpera à plus de 16 000 pour la journée d’aujourd’hui. Quelque 939 personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont 138 aux soins intensifs.

«Tous les experts sont d'accord pour dire que même s'il reste encore beaucoup d'incertitude, si on ne fait rien, il y a un risque réel, qu’au cours des prochaines semaines, nos hôpitaux débordent et qu’on ne soit plus capables de soigner tout le monde. C’est très grave comme situation», a déclaré François Legault, aux côtés du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda.

«On est dans une situation qui est la pire depuis les 22 mois depuis le début de la pandémie», a dit aussi le premier ministre.

«On va vivre des jours très durs, c’est important de prendre soin les uns des autres.»

Notons qu’il n’y a pas non plus de régionalisation des mesures, c’est-à-dire que tout le Québec devra vivre avec les mêmes mesures.

RESTAURANTS ET COMMERCES

Pour les restaurants, les salles à manger sont dorénavant fermées (à partir de vendredi), mais les services de commandes pour emporter et livraisons pourront se poursuivre.

De leur côté, les commerces non essentiels, soumis à un nombre de clients maximum qu’ils peuvent accueillir au même moment, devront fermer au cours des trois prochains dimanches. François Legault n’a pas non plus fermé la porte à élargir le passeport vaccinal à d’autres commerces. «C'est important qu'on fasse un effort pour donner des avantages à des personnes vaccinées. C'est une question d'équité», a-t-il souligné.

ÉCOLES

Le retour en classe physique, en janvier, est aussi de nouveau reporté. La date du 17 janvier est désormais ciblée pour les étudiants de tous les niveaux, a précisé François Legault. Entre temps, les cours se feront à distance où ce sera possible, a-t-on indiqué. Des annonces suivront à ce sujet prochainement.

Les services de garde réguliers vont être ouverts. De leur côté, les services de garde dans les écoles vont être ouverts, en priorisant les travailleurs essentiels.

SPORTS INTÉRIEURS

Les sports intérieurs sont suspendus, à moins d’être pratiqués par une personne seule, par deux personnes (dyade) ou par les occupants d’une même résidence.

Les installations intérieures des centres de ski alpin et des relais de motoneige seront ouvertes uniquement pour permettre aux personnes de se réchauffer et d’avoir accès au bloc sanitaire. Il sera interdit d’y consommer des aliments. Les services alimentaires pourront néanmoins offrir des commandes pour emporter.

Concernant les lieux de culture, ils devront aussi fermer. Une exception sera cependant possible pour les funérailles qui devront se limiter à 25 personnes.