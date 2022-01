Nouvellement élu, Philippe Guilbert se positionne concernant le prolongement de l’autoroute 20

Le 8 novembre dernier, Philippe Guilbert a obtenu la confiance de la majorité de la population de Trois-Pistoles. À 29 ans, il succède ainsi à Jean-Pierre Rioux, qui a consacré 40 années de sa vie à la politique municipale. L’une de ses premières prises de position publiques de Philippe Guilbert dans un dossier chaud de l’actualité a été de s’opposer au prolongement de l’autoroute 20 à tout prix entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski.

«Je n’étais pas nécessairement au courant de tous les éléments de ce dossier. L’expérience de mes collègues m’a appris beaucoup de choses. Même si nous proposons le retour du projet au Plan québécois des infrastructures, ça ne garantit pas sa réalisation», indique-t-il.

Le maire de Trois-Pistoles croit que des études et des expertises à ce sujet doivent être mises à jour avec les réalités de 2021 avant qu’une décision ne soit prise. Philippe Guilbert favoriserait donc une amélioration de la sécurité sur la route 132, plutôt que de construire une autre route parallèle à celle déjà existante pour prolonger l’autoroute 20.

«Il y a énormément d’impacts à prendre en compte, pas mal plus qu’on pense, et je crois que ça va mettre en lumière que le prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski n’est pas la solution.» Les études permettront selon lui d’en avoir le cœur net.

«Je suis ouvert à autre chose. J’ai montré à mes collègues qu’on peut discuter de nos positions sans nécessairement être en accord et se positionner de façon commune. Il faut améliorer le lien entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski», ajoute Philippe Guilbert. Demander la réinscription du projet de prolongement de l’autoroute 20 est pour lui une façon d’y arriver. La sortie publique de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent permet de créer une stratégie commune pour avoir une voix plus forte, ajoute M. Guilbert. Selon lui, le temps presse et il rappelle que la sécurité est un enjeu important.

Trois des six membres de l’équipe de Philippe Guilbert ont obtenu la faveur des électeurs. Il s’agit de Johanne Beaulieu, Yannick Ouellet et Éric Belzile. Le conseil municipal est complété par Steve Côté, Maurice Vaney et Claudia Lagacé. «Nous n’avons pas eu le choix de mettre notre couleur. Il n’y a pas eu de passation avec l’ancien maire. On apprend, on s’installe. Nous avons beaucoup de dossiers et il faut se mettre le nez dedans. Nous avons une bonne cohésion au sein du conseil et nous avons de bonnes discussions très cordiales, même si ce ne sont pas tous les membres de l’équipe que j’ai présentée qui ont été élus», rappelle le nouveau maire de Trois-Pistoles. Le nouveau maire de Trois-Pistoles s’inscrit parmi plusieurs autres jeunes élus qui ont pris la relève, comme Catherine Fournier, âgée de 29 ans à Longueuil ou encore le maire de Laval, Stéphane Boyer, âgé de 33 ans.

La Ville de Trois-Pistoles a d’ailleurs présenté son nouveau budget et son Plan triennal d’immobilisations. De nombreux projets sont prévus, dont la réfection de l’hôtel de ville, la rénovation de la piscine et l’aménagement d’un parc de planche à roulettes.