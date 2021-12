Bris de service en obstétrique à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population du Témiscouata qu’il y aura une nouvelle rupture de service en obstétrique à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, du jeudi 30 décembre à 0 h 01 jusqu’au mardi 4 janvier à 23 h 59, en raison d’un enjeu de personnel en soins infirmiers.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler que tout est mis en œuvre pour planifier des corridors de services dans les délais adéquats. Les futures mères ont en tout temps accès à un transfert vers Rivière-du-Loup et à du personnel qui peut les accueillir et leur offrir des services sécuritaires et efficaces.