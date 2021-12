Bernard Généreux invite la population à se prévaloir des mesures d’aide du gouvernement fédéral

À la suite de la montée record de nouveaux cas de COVID-19 au Québec et du resserrement des mesures sanitaires annoncé par le gouvernement, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux, tient à rassurer la population que des programmes d’aide du gouvernement fédéral demeurent disponibles pour les particuliers et entreprises en ayant besoin.

«Comme nous l’avons fait depuis le début de la pandémie, je trouve très important et pertinent d’informer la population des différents programmes d’aide qui s’offrent travailleurs et aux employeurs de la région afin que leur sécurité financière ne soit pas compromise en raison de cette période qui s’annonce extrêmement difficile», a déclaré le député Bernard Généreux.

En plus du programme d’assurance-emploi qui demeure disponible pour les personnes ayant accumulé suffisamment d’heures assurables, le gouvernement du Canada a récemment mis en place les programmes suivants en prévision de nouveaux confinements que pourraient décréter les gouvernements provinciaux :

Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC) offrant un montant de 300$ par semaine aux travailleurs autonomes des secteurs affectés qui ne seraient pas couverts par le chômage habituel;

Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants (PCREPA), offrant une prestation de 500$ par semaine pour prendre soin d’un enfant dont l’école/garderie est fermée et qu’un travailleur perd en conséquence plus de 50% de son salaire;

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), offrant une prestation de 500$ par semaine pour les personnes positives à la COVID ou devant s’isoler;

Programme de soutien en cas de confinement local (soutien aux entreprises touchées par les décrets provinciaux ou municipaux);

Programme de relance pour le tourisme et l’accueil (PRTA) avec des prêts avantageux pour ces secteurs économiques;

Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées (PREPDT) offrant des aides au logement commercial et des subventions salariale;

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (PEREC) permettant aux entreprises ayant perdu plus de 10% de leur chiffre d’affaires de bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 50% du salaire des nouveaux employés.

Pour obtenir plus d'information à propos de ces programmes : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence.html

Bernard Généreux rappelle également à la population qu’il est important de demander de l’aide en appelant au 1 866 277-3553 (APPELLE) ou encore au Centre de prévention du suicide du KRTB 418 862-9658.

«Malgré la période difficile que nous traversons actuellement, j’invite la population à penser à leurs famille et amies et offrir tout le soutien moral à ceux et celles qui en ont besoin, avec l’espoir qu’on parviendra tout de même à fêter Noël avec nos familles rapprochées et que l’année 2022 en sera une plus prospère que les deux dernières que nous avons connues.»