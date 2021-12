Un nouveau bris de service en obstétrique à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population du Témiscouata qu’il y aura une rupture de service en obstétrique à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac de Témiscouata-sur-le-Lac du vendredi 24 décembre à minuit jusqu’au lundi 27 décembre à 23h59. Un enjeu de personnel infirmier provoque cette rupture temporaire de service.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population du Témiscouata que tout est mis en œuvre pour planifier des corridors de services dans les délais adéquats. Les futures mères ont en tout temps accès à un transfert vers Rivière-du-Loup et à du personnel qui peut les accueillir et leur offrir des services sécuritaires et efficaces.

Au cours des derniers mois, plusieurs ruptures de services sont survenues dans cet établissement de santé. La dernière avait eu lieu du 12 au 20 décembre.