Des cartes de hockey en cadeau 

Parfois, ce sont les gestes les plus simples qui ont le plus d’impact. Et il n’en faut que très peu pour rendre des enfants heureux. Une réalité que deux amis de Rivière-du-Loup ont bien comprise dans les derniers jours, alors qu’ils ont décidé d’offrir des boites de cartes de hockey à des familles dans le besoin.

Nicolas Bélanger et Alex Lepage, qui collectionnent les cartes de hockey depuis quelques années, ont décidé de piger dans leur collection personnelle pour faire plaisir à de jeunes amateurs pour Noël. Une initiative qui ne leur a couté que quelques heures de leur temps, confient-ils, mais qui fait beaucoup de bien au terme d’une année loin d’être évidente.

Au total, c’est une vingtaine de boites qui ont été assemblées et qui seront distribuées. Chacune d’elles comprend entre 100 à 125 cartes récentes (et en très bon) état présentées en trois paquets. Leur valeur individuelle n’est pas faramineuse, mais on comprend ici que ça n’a aucune importance. Le cadeau va bien au-delà de l’argent.

Nicolas Bélanger explique qu’Alex et lui ont cette idée il y a quelques semaines et ils ont décidé de se lancer. Un appel à tous a été effectué sur les réseaux sociaux à la mi-décembre.

«À force de ramasser des cartes [pour nos collections], on en accumule beaucoup. On ne voulait pas commencer à en vendre ici et là, alors on a plutôt décidé de faire quelque chose de bien avec elles», raconte le propriétaire de La Boutique du Travailleur de Rivière-du-Loup.

«Ce n’est pas grand-chose, mais on veut essayer de donner un peu de sourires à Noël à de jeunes enfants pour qui cette année difficile ne permet pas un sapin aussi garni que d'habitude […] On veut juste faire une petite différence.»

Au moment d’écrire ces lignes, seulement quelques boites avaient trouvé preneur, mais le duo réalise déjà la portée qu’un simple don – banal même, pour certains – peut avoir localement. Il ne cache pas non plus avoir été touché par la réaction d’enfants qui ont reçu leur surprise avant le passage du père Noël.

«Des fois, on y va fort sur le montant d’argent pour un cadeau, mais on oublie les bases. Pour des jeunes, une centaine de cartes, ça représente beaucoup. Ils ont l’impression d’en avoir plus que le voisin, ils sont heureux et c’est tout ce qui compte», souligne-t-il avec humour. «On voulait donc revenir à la base, faire plaisir à des jeunes qui le méritent bien avec un petit geste.»

Fait intéressant : les cartes sont offertes dans des boites métalliques spéciales «Upper Deck – The Cup», gracieuseté de l’équipe de Savage Cards, une entreprise des Laurentides spécialisée dans la vente de cartes de hockey.

«Ce sont des amis et ils ont tout de suite accepté de contribuer pour la cause. Ils nous ont envoyé une vingtaine de boites gratuitement ce qui est vraiment génial.»

Nicolas Bélanger et Alex Lepage se donnent jusqu’au 5 janvier pour écouler leurs boites de cartes. Déjà, ils confirment que certaines seront envoyées au service de la pédiatrie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Les autres, si jamais il en reste, seront données à la Maison de la Famille du Grand-Portage qui les distribuera à son tour.

Les personnes qui vivent une situation difficile et qui aimeraient avoir la chance de mettre la main sur une boite pour un membre de leur famille peuvent communiquer avec Nicolas Bélanger sur Facebook.