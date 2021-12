Nouveau comité administratif de la MRC de Témiscouata

Lors de la dernière séance du Conseil de la MRC de Témiscouata tenue le 13 décembre dernier, les membres du Conseil ont élu un nouveau Comité administratif composé des maires suivants: Gustave Pelletier de Dégelis, Denis Blais de Témiscouata-sur-le-Lac, Claude H. Pelletier de Rivière-Bleue, Pierre Bossé de Lac-des-Aigles, Keven Ouellet-Lévesque de Saint-Elzéar-de-Témiscouata et Gaston Chouinard de Saint-Eusèbe et préfet suppléant.

Par ailleurs, la MRC a procédé à la nomination d’élus aux autres comités. «Je suis heureux de voir que les maires ont été très volontaires, que chaque secteur géographique est bien représenté et que nous pourrons profiter d’un bel éventail d’expertises au service de la population témiscouataine», a mentionné le préfet Serge Pelletier.

Lors de cette même rencontre, la MRC de Témiscouata a engagé 471 217 $ de son Fonds de vitalisation pour la réalisation de 6 projets qui engendreront des investissements totaux de 4 155 690 $ dans la région, et ainsi créer et consolider 86 emplois. Ces sommes sont toutes des contributions non remboursables destinées à soutenir des initiatives de vitalisation au Témiscouata.