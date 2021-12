Entrepreneurship : «Dans l’œil du dragon» vécu par les étudiants

Des étudiants de deuxième année du programme Techniques administratives (Comptabilité et gestion) du Cégep de Rivière-du-Loup ont vécu l’expérience simulée de l’émission «Dans l’œil du dragon». Devant un jury réel, cette activité pédagogique consistait à monter le plan d’affaires d’une entreprise fictive et à convaincre des investisseurs potentiels.

C’est dans le cours Entrepreneurship que les étudiants ont été invités par l’enseignante Manon Ouellet à élaborer un plan d’affaires fictif. Lors de la présentation, le jury devait évaluer les étudiants selon des critères basés, entre autres, sur le professionnalisme, le caractère réaliste du projet, la connaissance de celui-ci, la profondeur de l’analyse et l’originalité de la présentation.

Pour l’occasion, le jury d’investisseurs fictifs était composé de monsieur Mario Landry, directeur des ressources humaines au Cégep de Rivière-du-Loup; de madame Cathy Lévesque, conseillère en finances personnelles à la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup; et de monsieur Frédéric Létourneau, stratège en entrepreneuriat à la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le premier prix, d’une valeur de 75 $, a été remis à Marianne Ouellet, Martin Lagacé, William Grégoire pour leur projet «Key Watch», une entreprise fabriquant et distribuant des bracelets de géolocalisation qui seraient utilisés principalement par les services de garde et les institutions scolaires afin de savoir en tout temps où se situe chaque enfant du groupe et de pouvoir communiquer avec eux instantanément.

ÉDITION 2020

En raison du contexte pandémique de l’année 2020, il avait été impossible de souligner correctement les gagnants de l’édition 2020. L’équipe gagnante était composée de Élizabeth Lavoie, Karine Ouellet et William Veilleux qui avaient présenté «Sur le pouce!», un concept de restauration rapide servant des repas santé, végétariens et végétaliens gouteux. Leur concept de restaurant adopterait des principes responsables tels que le recyclage et la consommation de produits locaux.