Le Père Noël passe à la Maison de la Famille du Grand-Portage

L’agente Annabelle Côté et le lieutenant Carl Pelletier du poste de la Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup ont offert, en collaboration avec les commerces Tigre Géant et Canadian Tire, 90 cadeaux à la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Les deux policiers avaient d’ailleurs initié une démarche semblable l’an dernier alors qu’ils étaient au Témiscouata. Ils ont donc réalisé ce beau geste dans la MRC de Rivière-du-Loup en 2021. «C’est pour les enfants, au total de 36 familles qui vivent des difficultés en ce temps des Fêtes», a expliqué l’agente Côté. «Nous voulons donner à notre collectivité, mettre de la lumière dans les yeux des enfants», a ajouté le lieutenant Pelletier.

«C’est pour offrir du bonheur à des familles dans le temps des Fêtes. Le Père Noël a été encore plus généreux avec nous cette année. L’équipe de la Maison de la Famille a choisi les cadeaux et nos bénévoles les ont emballés, je les remercie, de même que les membres de la Sûreté du Québec pour leur bonne action et les propriétaires de Tigre Géant et Canadian Tire pour leur générosité», a mentionné France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Lors de la distribution des cadeaux réalisée le samedi 18 décembre en avant-midi à la Maison de la Famille du Grand-Portage, les jeunes et leurs parents avaient également la possibilité de voir de plus près un véhicule de patrouille. D’ailleurs, deux étudiants en Techniques policières au Campus Notre-Dame-de-Foy de Québec et provenant de Rivière-du-Loup étaient sur place.