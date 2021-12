75 pizzas pour la popote roulante du CAB des Seigneuries

Le Centre d’action bénévole (CAB) des Seigneuries, en partenariat avec la Pizzéria des Battures, offre à ses bénéficiaires de la popote roulante un repas gratuit le mardi 21 décembre 2021. Cette popote roulante unique a lieu grâce à un acte de générosité de François April et son équipe. Ainsi, la Pizzéria des Battures donnent 75 pizzas pour la région de Rivière-du-Loup afin d’en faire profiter les gens seuls ou en situation de vulnérabilité.

Qu’est-ce que la popote roulante? Il s’agit d’une équipe de bénévoles avec comme mission de livrer des repas chauds et nutritifs au domicile des bénéficiaires et ce, 2 ou 3 midis par semaine. On offre maintenant ces repas dans des plats compostables grâce au Club Lions de Rivière- du-Loup. Des sacs iso-thermiques réutilisables sont aussi offerts par le IGA Extra de Rivière-du- Loup et permettent aux bénévoles de livrer les repas chauds.

Cette initiative entre la Pizzéria des Battures et le CAB des Seigneuries démontre que la collaboration entre les organismes et les entreprises est un bel exemple permettant d’offrir des services complémentaires aux personnes dans le besoin. Cette association donne alors l’opportunité de découvrir un restaurateur récemment implanté à Notre-Dame-du-Portage et aussi de déguster un menu qui se distingue des repas habituels.