La collecte des bacs arrive dans le Portail citoyen

Alors que la version papier du calendrier municipal est en cours de livraison sur le territoire, le Portail citoyen de la Ville de Rivière-du-Loup s’enrichit d’un nouvel outil interactif, une carte des secteurs et des jours de collecte.

La carte permet de trouver l’information pertinente à son domicile en le situant aisément dans sa zone de collecte, pour ainsi connaître facilement la journée de passage de la collecte mécanisée à son adresse. L’outil sera particulièrement pratique pour les nouveaux résidents, qui se questionnent souvent sur le secteur qui les concerne.

La nouvelle carte s’ajoute aux autres outils interactifs déjà disponibles dans le Portail citoyen, dont la déclaration de travaux, le rôle d’évaluation, la carte de zonage et la demande de permis d’arrosage et de coupe d’arbre. Le Portail est par ailleurs appelé à se développer plus amplement dans les prochains mois, alors qu’il est prévu y ajouter de nouvelles fonctionnalités à court terme. Pour y accéder, il suffit de sélectionner le premier lien disponible en page d’accueil du VilleRDL.ca.

Nouveau format et horaire des Fêtes

La nouvelle mouture du calendrier imprimé comprend cette année une section détachable à conserver, qui livre quelques astuces pour bien placer son bac et certaines règles à respecter pour éviter les tracas.

Par ailleurs, il est à noter que les collectes se feront aux dates habituelles pendant tout le congé des Fêtes, alors que les fériés ne coïncident exceptionnellement pas cette année avec des jours de ramassage.