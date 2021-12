Bernard Généreux appelle les employeurs à appliquer dès maintenant pour Emplois d’été Canada

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet— Kamouraska—Rivière-du-Loup, invite les employeurs de sa circonscription à soumettre leur candidature dès maintenant au programme Emplois d’été Canada 2022. L’appel de propositions qui est en cours prendra fin le 25 janvier prochain. L’objectif de cette année est de permettre à 100 000 jeunes de vivre cette expérience l’été prochain.

Ce programme offre des contributions salariales pour inciter les employeurs à offrir des postes à des jeunes. Ce programme fournit des fonds aux organismes sans but lucratif et aux employeurs des secteurs public et privé de 50 employés ou moins travaillant à temps plein, afin qu'ils créent des occasions d'emploi d'été de qualité pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans.

Ce programme vise à développer les compétences des Canadien.ne.s en leur permettant d’acquérir une expérience de travail rémunérée dans le but de réussir la transition sur le marché du travail.

«J’encourage tous les employeurs de ma circonscription à soumettre leur candidature, car il s’agit d’un très bon moyen de combler des postes saisonniers ou de donner l’opportunité à des jeunes de 15 à 30 ans de vivre une expérience au sein de votre organisme ou de votre entreprise dont ils se souviendront longtemps», a souligné le député Généreux.

Pour plus de détails sur la façon de présenter une demande, il suffit de visiter le site internet canada.ca (Emploi et Développement social Canada – Programmes de financement – Financement: Emplois d’été Canada). Pour des besoins plus spécifiques, veuillez contacter la personne-ressource, soit Annie Francoeur, directrice régionale du bureau du député Généreux au [email protected] ou encore au 418 714-8931.