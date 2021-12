Écoles fermées dans la région en raison de la pluie verglaçante

Plusieurs écoles des municipalités situées autour de Rivière-du-Loup seront fermées cet après-midi en raison de la pluie verglaçante qui devrait tomber au cours des prochaines heures dans la région. L'école secondaire de Rivière-du-Loup sera aussi fermée.

Les étudiants qui fréquentent l'école secondaire de Rivière-du-Loup proviennent de plusieurs municipalités situées en périphérie de Rivière-du-Loup. De plus, les écoles primaires de ces municipalités sont concernées par cette fermeture : Saint-Arsène, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Antonin, Saint-André, L'Isle-Verte, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Modeste, Cacouna, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Les écoles primaires de Rivière-du-Loup (Joly, internationale Saint-François-Xavier, La Croisée I et II et Roy) demeurent ouvertes.

«C'est plus compliqué pour les autobus de se rendre dans les municipalités autour de Rivière-du-Loup en raison des risques de verglas», a expliqué la responsable des communication du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Geneviève Soucy. L'organisation scolaire a donc décidé de fermer les écoles de manière préventive, pour éviter les déplacements dans ces conditions météorologiques.

Selon les informations disponibles, les écoles du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs seront ouvertes cet après-midi.