Plus de 60 000 $ pour un espace collaboratif dans la bibliothèque de Cabano

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, une aide financière de plus de 60 000 $ à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac pour l’aménagement d’un espace collaboratif dans sa bibliothèque du quartier Cabano.

Le projet, intitulé La Manufab’ture, sera un espace pour la réalisation de projets de nature technologique. Plusieurs postes de travail seront aménagés avec des équipements pour l’artisanat et la couture, la réparation et la fabrication ainsi que la robotique.

Tout au long de l’année, des ateliers seront offerts à ceux qui souhaitent s’initier à l’un de ces outils en plus des ateliers technologiques qui font déjà partie de la programmation de la bibliothèque. Cet espace collaboratif sera également un espace de rencontre où petits et grands seront amenés à travailler ensemble.

«Ce projet unique permettra à la bibliothèque de devenir un pôle attractif et dynamique de la région. Située au cœur du quartier Cabano et à proximité de plusieurs établissements scolaires, la bibliothèque est un lieu tout désigné pour accueillir le projet de La Manufab’ture. Je remercie ma collègue Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, de soutenir ce projet porteur qui aura des retombées concrètes pour la population de Témiscouata-sur-le-Lac», a commenté M. Tardif.