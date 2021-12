216 participants à des séances Aîné-Avisé

À l’automne 2021, la FADOQ Région Bas-Saint-Laurent a repris les présentations des séances Aîné-Avisé pour la population en respectant les règles sanitaires. Ainsi 13 séances d’animation ont été tenues pour un total de 216 participants/es sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.

Aîné-Avisé est un programme de sensibilisation à la fraude, la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées. La particularité de ces séances réside dans leur formule unique d’animation qui combine le savoir d’un professionnel (agent/e de la Sûreté du Québec) et l’expérience d’une infirmière retraitée bénévole de la FADOQ BSL.

Ces séances ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter la réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation. L’utilisation de ces outils permet à la fois de définir les problématiques et donner des conseils de prévention.

Selon la Sûreté du Québec, beaucoup de cas de fraudes par l’entremise d’internet ont eu lieu envers les aînés/es durant la pandémie. Il existe une ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-ABUS (2287) sans frais de 8 h à 20 h, 7 jours par semaine.

Au cours de l’hiver et du printemps 2022, la FADOQ BSL a comme objectif de continuer sur sa lancée et d’outiller encore plus d’aînés/es contre la fraude, la maltraitance et l’intimidation. L’organisme remercie les bénévoles et les agent(e)s de la Sûreté du Québec qui ont apporté leurs expériences lors des séances Aîné-Avisé.

Si vous êtes intéressé/e par ces séances de sensibilisation, n’hésitez pas à communiquer avec la FADOQ BSL au 1 800 828-3344 ou [email protected]