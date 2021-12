Laura Noël se distingue à l’Institut de technologie agroalimentaire

Laura Noël, de Rivière-du-Loup, s’est distinguée à l’occasion de la célébration en l’honneur des diplômés de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) qui s’est tenue au campus de La Pocatière le samedi 4 décembre dernier.

Finissante du programme Technologie des productions animales (TPA), elle a reçu une médaille de mérite du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Cette décoration récompense la ou le diplômé ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les étudiants de son programme d’études. La médaille du MAPAQ était accompagnée d’une bourse de 500 dollars.

Cette année, l’Institut a souligné l’octroi de 226 nouveaux diplômes d’études collégiales, dont 73 au campus de La Pocatière et 153 au campus de Saint-Hyacinthe, portant ainsi le nombre de diplômés à près de 13 000 depuis la création de l’établissement en 1962.

«L’Institut tient à féliciter chaleureusement l’ensemble de ses finissantes et de ses finissants pour la réussite de leurs études et tient à souligner les efforts particuliers déployés par ces derniers dans un contexte où les modes d’enseignement ont été chamboulés par la pandémie. Les diplômés de notre établissement constituent une relève de technologues compétents qui sont appelés à jouer un rôle majeur dans notre société. Nous leur souhaitons une carrière florissante et des défis à la hauteur de leur talent», souligne Aisha Issa, directrice générale de l’ITAQ.