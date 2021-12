La grande roue fait près de 3000 heureux

Du 9 au 12 décembre, la population de Rivière-du-Loup pouvait profiter gratuitement d'une grande roue de la corporation Noël Chez nous, installée au Carré Dubé. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, ce sont près de 3000 personnes qui se sont déplacées pour participer à l’événement.

À la suite de l'annonce d'un avertissement de pluie verglaçante partout dans la province, l’organisation a dû interrompre ses activités vers 11h samedi matin, mais également tout le reste de la journée. «On a manqué une belle journée. Si ça n’avait pas été de la température, on aurait possiblement atteint 4000 à 4500 personnes», a exprimé Benoit Ouellet, directeur des loisirs de la Ville de Rivière-du-Loup et membre du comité organisateur de Noël Chez nous.

Cependant, le froid et le vent n’allaient certainement pas empêcher petits et grands d'apprécier la grande roue. Sur place, feu de foyer et musique étaient également au rendez-vous.

Pendant toute la durée de l’événement, les gens étaient invités à répondre à un sondage portant sur la corporation de Noël Chez nous. «On interpellait les gens à savoir quelle est leur vision d’avenir par rapport à Noël Chez nous, aux dates, au nom de l’événement, le type d’activités, des suggestions. On a au-dessus de 250 personnes qui ont participé au sondage, sur place ou via Facebook», a expliqué Benoit Ouellet.

Le lien du sondage se trouve sur la page Facebook de Noël Chez nous. Les gens intéressés peuvent toujours y répondre, puisqu'il restera actif pendant quelques jours encore.

Sans toutefois vouloir en dévoiler toute de suite les résultats, M. Ouellet affirme qu'ils semblent positifs. «C’est très positif au niveau du sondage. Les gens qui vont prendre la relève, l’an prochain ou qui veulent revenir avec Noël Chez nous, auront des données de la population et sauront à quoi les gens s’attendent», a-t-il mentionné.

Selon Benoit Ouellet, le comité de transition de Noël chez Nous a organisé cette activité pour s’assurer de garder un lien avec la population et avec les différents partenaires du milieu, mais aussi pour montrer qu’il est encore en vie, même après deux ans d’interruption. L’organisation souhaitait également manifester son intention de revenir l’année prochaine.

«La corporation de Noël Chez nous est, actuellement, un comité transitoire. Lors du dernier événement en 2019, tous les administrateurs ont démissionné. Il y a cinq, six personnes qui ont décidé de faire l’intérim de cette corporation-là, puis qui attendent de voir une relance», a développé Benoit Ouellet. Au printemps 2022, M. Ouellet affirme que les gens seront convoqués et qu’un nouveau conseil d’administration sera formé.