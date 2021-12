Assemblée Générale Annuelle de la Légion Royale Canadienne

Le 5 décembre dernier se tenait l’Assemblée Générale Annuelle de la Filiale No. 36 Joseph Kaeble, VC, MM de la Légion Royale Canadienne. Après plus de deux années à devoir composer avec la pandémie, une assemblée a pu finalement être réalisée. Cela a permis au Comité exécutif de présenter son bilan devant ses membres.

«L’année qu’on vient de passer a été difficile car nous n’avons pas pu tenir nos activités régulières. De plus, il nous a été impossible de mener la campagne du Coquelicot pour le Jour du Souvenir en raison des restrictions imposées par le contexte de la COVID-19, n’eût été la permission du Walmart Rimouski et le travail de deux membres de Rivière du Loup. Cela a eu un impact sur le financement de la Filiale dont une partie de la mission est d’apporter un appui aux vétérans,» a exprimée Jean-Rock Lavoie, Président.

Des élections ont eu lieu lors de l’AGA, dotant la Légion d’un nouveau Comité exécutif ainsi que d’un nouveau Bureau de direction. Bien que le nombre de membres de la Filiale demeure stable à l’heure actuelle, M. Lavoie se réjouit de l’arrivée de jeunes membres dans les rangs. «Ce sont de nouvelles idées, de nouvelles forces vives qui se joignent à nous et ça redynamise la Filiale!», a-t-il ajouté.

À PROPOS DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE

La Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires au Canada, venant en aide aux vétérans, aux membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, et à leur famille, pour leur obtenir tous les soins et le soutien qu’ils méritent.