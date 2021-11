Saint-Pascal se dote de défibrillateurs dans l’ensemble de ses infrastructures

La Ville de Saint-Pascal a procédé à l’achat de sept défibrillateurs afin de couvrir l’ensemble de ses immeubles, en plus d’en mettre un en disponibilité pour ses organismes et évènements.

À la suite de la réception d’une correspondance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ayant pour objectif de sensibiliser les municipalités du Québec à l’importance des défibrillateurs dans les lieux publics, la Ville de Saint-Pascal s’est sentie interpellée et a procédé à l’achat et à l’installation de défibrillateurs dans l’ensemble des immeubles municipaux.

De plus, afin de permettre aux organismes de Saint-Pascal d’accroître la sécurité de leurs participants lors de leurs évènements, un défibrillateur additionnel a été acquis dans le but d’en faire le prêt lors des activités communautaires.

«La sécurité des citoyennes et citoyens est une priorité pour la Ville de Saint-Pascal au quotidien. Nous savons que la présence d’un défibrillateur peut faire toute la différence dans une situation d’urgence et nous croyons qu’il est de notre devoir d’en faire bénéficier la population. Nous invitons les organismes à profiter de cette opportunité sans frais lors de leurs activités», explique Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal.

Les immeubles municipaux maintenant dotés d’un défibrillateur sont le Centre sportif, le centre communautaire, l’Espace Communautaire, l’hôtel de ville, le Camp Richelieu, l’ancien hôtel de ville et le Service des travaux publics. Les équipements qui ont été choisis sont compatibles avec ceux utilisés par le Service intermunicipal de sécurité incendie ainsi que par le service ambulancier de la région.

«Le Service incendie remercie le conseil municipal pour cette initiative d’importance. Nous voyons, lors de nos interventions, que le défibrillateur sauve des vies et nous encourageons les organismes à en faire l’emprunt», mentionne Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie.

Il est possible de géolocaliser l’emplacement de certains défibrillateurs de Saint-Pascal, ainsi que de ceux installés à la grandeur du Québec, à partir de l’application DEA-Québec disponible sur Google Play ou App Store.

Les organismes de Saint-Pascal qui désirent emprunter le défibrillateur portatif peuvent en faire la demande auprès du Service des loisirs au 418 492-2312, poste 300.