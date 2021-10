Une dernière séance du conseil de la MRC pour Yvon Soucy

Le 13 octobre dernier, Yvon Soucy, préfet actuel de la MRC de Kamouraska, a présidé sa dernière séance du conseil de la MRC après 12 ans à titre de préfet élu au suffrage universel.

Devant une assemblée composée des maires, de personnes impliquées dans son parcours et de ses proches, M. Soucy a fait un retour sur 16 années d’implication en vie politique.

Au nombre des dossiers mentionnés par M. Soucy lors de son allocution, soulignons notamment l’adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC, de la Politique cultuelle révisée, du tout premier plan de développement de la zone agricole, de la prise en charge de la compétence en développement local et régional conduisant à la création du Service de développement territorial et l’adoption du premier schéma de couverture de risque incendie, pour ne nommer que ceux-là. La construction de l’Édifice Claude-Béchard et celle de la Maison du Kamouraska ont aussi figuré parmi les réalisations soulevées par M. Soucy lors de son dernier discours à titre de préfet élu du Kamouraska.

«La direction et le personnel de la MRC de Kamouraska sont très reconnaissants du travail accompli et du dévouement de M. Soucy au cours de ses mandats. Il a su, accompagné de l’ensemble des maires, mener à bien plusieurs projets importants pour notre organisation et notre région», a déclaré le directeur général de la MRC, Jean Lachance.

Rappelons qu’au Kamouraska, le préfet est élu par suffrage universel. Les citoyens sont invités à voter pour le prochain préfet de la MRC de Kamouraska, le dimanche 7 novembre prochain. Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 31 octobre.