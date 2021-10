Lancement de la planification stratégique du Centre des Femmes du Témiscouata

Présent au Témiscouata depuis 40 ans, le Centre des Femmes du Témiscouata s’actualise. Faisant suite à l’arrivée de sa nouvelle coordonnatrice, Micheline Guillaume, l’organisme a eu le plaisir de lancer sa planification stratégique pour les 5 prochaines années le mardi 5 octobre 2021, lors d’un 4 à 7, au BeauLieu Culturel du Témiscouata, à Témiscouata- sur-le-Lac.

Cette démarche a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) dans le cadre de leur programme sur le renforcement des capacités organisationnelles pour les organismes communautaires autonomes féminins.

L’objectif du lancement visait à faire connaitre à la population du Témiscouata, aux organismes partenaires du milieu et aux instances régionales, les nouvelles priorités, les enjeux et les défis de l’organisme pour les prochaines années afin de tenir compte de la réalité actuelle de toutes les femmes du Témiscouata pour bien répondre à leurs besoins. C’est donc par leur pouvoir d’agir que les femmes pourront ensemble, au cours des 5 prochaines années témoigner de leur expertise à propos des conditions de vie et de santé globale des femmes rejaillissant sur l’ensemble de la population.

Entérinée à l’assemblée générale annuelle du Centre des Femmes du Témiscouata, le 31 mai dernier, le conseil d’administration a présenté les principaux éléments de cette nouvelle planification stratégique, notamment sa mission : rassembler et accompagner toute personne se reconnaissant femme dans un processus d’appropriation de son pouvoir d’agir et d’autonomie; mettre en lumière la voix de toutes les femmes pour une transformation sociale durable et inclusive.

Cinq priorités guideront les actions : accueillir et inclure toutes les femmes; actualiser en s’appropriant le féminisme d’aujourd’hui; réviser l’organisation du travail et la programmation en tenant compte des enjeux et des défis actuels; développer des habiletés de mobilisation, de travail terrain et de leadership; faire rayonner le Centre des Femmes sur le territoire du Témiscouata en allant vers la communauté et en invitant les organisations à interagir avec le Centre et ce, afin de répondre davantage à la réalité de toute personne se reconnaissant femme.

Pour réaliser cette mission, les valeurs de respect, d’ouverture, d’inclusion, d’égalité, d’équité, de solidarité, de partage, de concertation, d’harmonisation et de conscientisation sont mises de l’avant. Le grand thème de l’année est : Accueillir et inclure toute personne se reconnaissant femme. Également deux projets entre autres, retiendront l’attention de l’organisme cette année: la création d’un programme de formation de leadership et le 40e anniversaire du Centre, soit le 22 juin 2022.

Rappelons que le Centre des Femmes du Témiscouata est un organisme communautaire qui vise l’amélioration des conditions de vie des femmes par l’aide et l’entraide, l’éducation populaire et les actions collectives.