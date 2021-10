Dégelis amorce les travaux pour son futur centre de vélo de montagne

En mai dernier, la Ville de Dégelis se voyait octroyer un montant de 30 000 $, dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités physique de plein air, pour l’aménagement de la première phase de son centre de vélo de montagne.

À ce jour, le projet va bon train. Des travaux d'élargissement des sentiers existants, de débroussaillage, de coupe d'arbres dangereux, de mise à niveau du sol, d'aménagement et de signalisation seront effectués afin de rendre praticable et sécuritaire un circuit pour les adeptes de ce sport, de plus en plus populaire.

Durant les deux premières semaines d’octobre, Sentiers de l’Est, une entreprise qui se spécialise dans l’aménagement de sentiers de vélo de montagne et pédestres de tous genres, sont sur le terrain afin de travailler à l’aménagement de la piste de descente enduro.

Situé dans la montagne face au lac Témiscouata, qui surplombe le camping municipal, et qui accueille le centre de ski de fond et raquette Plein Poumons, ce nouveau projet permettra un achalandage 4 saisons au site de plein air déjà très populaire en hiver.

Le projet est porté par la Ville de Dégelis mais aussi des partenaires et bénévoles impliqués. Le développement de cette nouvelle offre de loisirs au Témiscouata permettra d’offrir aux adeptes de vélo de montagne une expérience hors du commun avec une vue imprenable sur le lac Témiscouata. Une deuxième phase est prévue l’été prochain et le site sera accessible au cours de la saison 2022. Dégelis souhaite accueillir des cyclistes de partout au Québec et au Nouveau-Brunswick.