Le conseiller municipal indépendant sortant Maurice Vaney sollicite un quatrième mandat à Trois-Pistoles

Le conseiller municipal indépendant sortant Maurice Vaney sollicite un quatrième mandat en vue des élections municipales du 7 novembre prochain à Trois-Pistoles. Cette fois, il se présente au siège No 1, quartier Nord, son quartier de résidence.

«Deux nouvelles équipes sont sur les rangs pour briguer les suffrages afin de constituer le prochain conseil municipal. Étant le seul candidat à posséder une expérience significative de la vie municipale, je souhaite mettre à profit mes connaissances et ma compréhension de la gestion des affaires de la Municipalité. Je serais ainsi en mesure de faciliter une transition harmonieuse des pouvoirs, de contribuer à une transmission efficace des éléments-clés des dossiers en cours et de travailler à établir un climat consensuel», souligne le candidat Vaney.

Au cours de ses trois précédents mandats à titre de conseiller municipal, Maurice Vaney a fait sa marque en matière de vision à long terme, de concertation, de communication, de coordination de projets et de gestion participative. Il a participé activement aux conseils d’administration de la Corporation du motel industriel de Trois-Pistoles – Notre-Dame-des-Neiges, de la Compagnie de navigation des Basques et du Regroupement intermunicipal des infrastructures portuaires impliquant les communautés de la Première Nation des Innus d’Essipit, de Les Escoumins, de Notre-Dame-des-Neiges et de Trois-Pistoles. Il a aussi siégé au Comité de survie du traversier et au Comité de positionnement marketing de Trois-Pistoles auxquels il a apporté des contributions significatives sur le plan des idées et des actions.

Au chapitre de la culture, du tourisme, du sport et de l’attractivité locale, Maurice Vaney a initié ou pris part à la mise en place d’activités d’animation communautaire intergénérationnelles comme le 25e festival le Rendez-vous des Grandes Gueules et l’événement estival «Vents de paroles», l’aménagement des terrains de soccer et celui du Parc intergénérationnel Édith-Martin. Il a agi comme représentant de la Ville à la Commission culturelle de la MRC Les Basques, au chantier de la rénovation de l’aréna Bertrand-Lepage et au chantier de la réfection du réseau d’aqueduc et d’égout. À cela s’ajoute son expérience de plus de 20 ans à titre de directeur de l’École de langue française de Trois-Pistoles et gestionnaire d’un budget avoisinant 1,5 M$.

«Profondément engagé en faveur du développement de la communauté pistoloise, je peux apporter un éclairage essentiel au nouveau conseil municipal à travers l’expérience et les connaissances que j’ai acquises au cours de mes trois mandats de conseiller municipal. Que ce soit en termes de transmission et de suivi des processus décisionnels et des dossiers, de l’établissement des budgets ou de la saine gestion des deniers publics, j’ai fait mes preuves et suis prêt à poursuivre dans cette voie. J’aime travailler en partenariat, agir comme médiateur ou facilitateur, provoquer les consensus et mobiliser les gens. C’est un rôle que je me vois encore assumer avec passion pour les prochaines quatre années», soutient Maurice Vaney, dont le slogan de campagne est «Mon équipe, c’est vous… Bâtissons ensemble!»