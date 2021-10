Le Comité des loisirs Fleur de Lys présente ses activités familiales

Tout en s’adaptant à la réalité de la pandémie, les membres du Comité des loisirs Fleur de Lys de Saint-Mathieu-de-Rioux ont décidé d’user de créativité pour animer le village et faire participer ses citoyens. Le comité présente le bilan de la Course de boîtes à savon qui a eu lieu en juillet dernier, ainsi que les diverses activités organisées pour souligner la fête de l’Halloween, au courant du mois d’octobre.

Pendant l’été, le comité a travaillé très fort pour organiser la deuxième édition de la Course de boîtes à savon du 7 août dernier. C’est par une belle journée d’été que les enfants ont compétitionné sur la piste aménagée au coin de la rue du Collège et de la rue Principale, à Saint-Mathieu-de-Rioux. Ils étaient une douzaine d’enfants à prendre part à la course et plus d’une quarantaine de spectateurs à les encourager à repousser leurs limites. Le gagnant dans la catégorie «Junior» est Henri D’Amours âgé de 7 ans, dans la catégorie «Intermédiaire» Marylie Gingras âgée 10 ans et enfin, dans la catégorie «Compétition», Loïc Saint-Jacques âgé 11 ans.

Chaque enfant ayant participé à la compétition s’est vu remettre une médaille de participation. Plusieurs d’entre eux ont dû surmonter leur peur, ce qui leur a permis de se dépasser sous les yeux aguerris de leurs amis. Les policiers présents se sont fait un honneur de remettre les médailles aux conducteurs de boîtes à savon.

FÊTE DE L’HALLOWEEN

En passant par le village de Saint-Mathieu-de-Rioux, il est possible de croiser de mystérieux personnages dans la plupart des endroits publics de la municipalité. Ces épouvantails ont été fabriqués par les membres du comité, qui invite d’ailleurs la population de Saint-Mathieu-de-Rioux à faire preuve de créativité, et à décorer leur terrain d’un épouvantail loufoque, drôle ou diabolique pour embellir le village et ainsi, permettre aux enfants de ressentir l’ambiance de la fête de l’Halloween. Il s’agit d’un concours de participation et les résidents peuvent s’inscrire en cliquant sur un lien disponible sur la page Facebook du Comité des loisirs Fleur de Lys.

Quant à la fête de l’Halloween, celle-ci sera soulignée le samedi 30 octobre dès 18h, dans la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. Les membres du comité offriront un décor halloweenesque près de l’église du village pour les moins peureux, quelques maisons animeront la distribution de bonbons avec des petits jeux et les pompiers seront également sur place pour assurer la sécurité sur la rue Principale. La distribution de bonbons se fera dans la même journée. Il est possible d’obtenir toutes les informations concernant les activités du comité en suivant la page Facebook du Comité des loisirs Fleur de Lys de Saint-Mathieu-de-Rioux.

LE COMITÉ RECRUTE

Le comité est à la recherche de citoyens motivées et prêts à s’impliquer bénévolement dans l’organisation d’activités et le soutient de projets reliés aux loisirs dans la municipalité. Les personnes intéressées peuvent contacter Lucie Malenfant, présidente du comité, au 418-738-2547.