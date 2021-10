Une transition numérique pour informer les citoyens à Témiscouata-sur-le-Lac

C’est lors de la séance du conseil municipal du 4 octobre dernier que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a présenté ses nouvelles orientations en termes de communications numériques. En effet, dans la dernière année, la Ville a mis en place un tout nouveau site Web incluant un portail citoyen permettant de communiquer plus efficacement avec la population.

Le site web et le portail sont disponibles en application mobile sur Apple Store et Google Play. Ce dernier comprend de nombreux modules, tels que le rôle d’évaluation, le calendrier d’évènements, les actualités, le babillard des organismes et la carte interactive des parcs industriels et des terrains résidentiels et commerciaux.

En plus des outils déjà en place, le tout nouveau module Requêtes s’ajoute à l’offre accessible sur le portail citoyen. Il permet de souligner différentes problématiques en lien avec les travaux publics plus facilement. À l’aide de leur cellulaire, les citoyens peuvent prendre une photo et géolocaliser un nid de poule ou encore un bris et ainsi communiquer directement avec le Service des travaux publics. Cela sera facilitant tant pour les citoyens que pour l’équipe de la Ville, ce qui assurera un suivi plus direct et rapide.

«TU SERAS AVISÉ!»

Le module Alerte a également été mis en place dans la dernière année. Cet outil permet d’aviser les citoyens en temps réel lors d’un bris d’aqueduc, de travaux routiers ou encore lors d’un sinistre majeur. Il est possible de choisir de recevoir un SMS, un appel téléphonique ou un courriel afin d’être informé des alertes en cours ou des avis importants, et ce, dès que la situation survient.

Afin que cet outil soit efficace lors de mesure d’urgence, il est important que l’ensemble de la population soit inscrit au portail citoyen. C’est pourquoi la Ville lance une vaste campagne sous le thème «Tu seras avisé!» pour promouvoir cet outil important et aussi pour aider les citoyens à procéder à leur inscription. Un espace avec ordinateur sera accessible à l’hôtel de ville pour ceux désirant consulter le portail et s’y inscrire.

De plus, l’équipe du Service des communications offrira un kiosque d’inscription à l’épicerie Intermarché Coop, les 14 et 15 octobre prochain, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, ainsi qu’à l’épicerie Metro, les 14 et 15 octobre, entre 16 h et 18 h, et le 16 octobre entre 9 h 30 et 12 h 30.

Avec l’ensemble de ces nouveaux outils en place, la Ville est confiante que les citoyens ont maintenant accès à l’information municipale de manière plus rapide et efficace.