Des outils de promotion pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup

Bénéficiant d’un solide appui à ses démarches pour exiger du gouvernement du Québec et de la Société des traversiers du Québec le maintien sans condition de la traverse à la Pointe de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup passe à la vitesse supérieure dans le cadre de la campagne de mobilisation «À Rivière-du-Loup, notre traverse on y tient!» et met à la disposition des citoyens des outils pour afficher leur fierté et leur appartenance au service de traversier.

«On sait que les Louperivois sont attachés à leur traverse, ça ne fait aucun doute, explique la mairesse, Sylvie Vignet. Dans un récent sondage, on a appris que 76 % de la population considère important de maintenir à la Pointe ce service essentiel. La Ville a voulu lancer le bal en mettant sur pied une campagne de mobilisation; maintenant on veut que les gens s’approprient cette campagne, qu’ils s’affichent fièrement et qu’ils contribuent ainsi à envoyer à Québec le message que la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon n’ira nulle part ailleurs.»

Les citoyens de Rivière-du-Loup recevront dès mercredi de l’information pertinente sur les enjeux en cause via le bulletin municipal «Toute la ville en parle» distribué dans le Publi-Sac à plus de 11 000 résidences. Un autocollant aux couleurs de la campagne de mobilisation sera également distribué avec le bulletin et les citoyens sont invités à l’apposer dans un endroit visible, par exemple sur leur porte d’entrée ou leur véhicule.

«La pétition qu’on a lancée est cruciale, précise la mairesse. Il est nécessaire que toute personne qui a à cœur le maintien de la traverse, peu importe son lieu de résidence, prenne quelques secondes pour aller la signer. Plus il y aura de signataires, plus le message envoyé à Québec sera fort. J’aimerais également lancer un défi aux personnes qui ont déjà signé : invitez une personne de votre entourage qui tient à la traverse mais qui n’a pas encore signé à le faire dès maintenant en se présentant à la bibliothèque municipale, à la réception de l’hôtel de ville ou encore en se rendant en ligne au VilleRDL.ca/traverse.»

La Ville met également à disposition de la communauté d’affaires des outils pour faire rayonner la campagne de mobilisation dans leurs commerces. Des affiches, des dépliants et des autocollants électrostatiques pour surfaces vitrées peuvent être fournis sur demande en se présentant à la réception de l’hôtel de ville ou en téléphonant au 418 867-6700.

À l’instar de gens d’affaires bien connus du secteur touristique qui ont déjà emboîté le pas, il est également possible de faire produire du matériel sur mesure, selon les besoins, avec les visuels développés pour la campagne de mobilisation, moyennant certains frais. Il suffit de prendre entente avec le Service des communications au 418 867-6700.