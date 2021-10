Inauguration du Pavillon Beau Lieu de La Villa St-Honoré

Après six ans de travail acharné, La Villa St-Honoré est heureuse d’annoncer l’ouverture de son tout nouveau pavillon d’habitation, le Pavillon Beau Lieu. Cette nouvelle construction permet d’ajouter 10 unités de logement supplémentaires aux 20 déjà existantes.

Nommé en l’honneur de monsieur Louis-Marie Beaulieu, ancien résident de St-Honoré, président et propriétaire du Groupe Desgagnés, dont l’apport a été essentiel à la concrétisation de ce projet ambitieux, le pavillon aura nécessité des investissements de plus de 2,9M$ pour concrétiser ce projet. Celui-ci permettra d’offrir un cadre de vie d’une qualité exceptionnelle et sécuritaire aux aînés de la région, tout en assurant le maintien de plusieurs emplois à Saint-Honoré.

La partie existante du bâtiment a été fusée grâce à une subvention du ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) et d’un programme RAM de la Société d’Habitation (SHQ). La résidence est maintenant giclée en entier et compte 30 logements.

La réussite de ce projet est attribuable à collaboration d’un grand nombre de partenaires. Le conseil d’administration de la Villa St-Honoré tient d’ailleurs à remercier : la SHQ, la SCHL, la MRC de Témiscouata, la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, la Caisse Desjardins Transcontinental-Portage et les Habitations Populaires de l’Est, les associations de la paroisse, M. Louis-Marie Beaulieu, les participants au diner bénéfice de novembre 2018, les membres du Conseil d’administration ainsi que les citoyens de St-Honoré.

Il faut également souligner la forte mobilisation de la communauté honoroise et le travail sans relâche des membres du conseil d’administration de la Villa St-Honoré sans qui ce projet n’aurait pu être rendu possible.