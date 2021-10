Un dernier discours pour Sylvie Vignet 

Lundi soir, à l’occasion de sa dernière séance de conseil municipal, la mairesse sortante de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a prononcé une allocution devant les citoyens louperivois et ses collègues en guise de remerciement pour les quatre dernières années.

Après une fin de séance mouvementée suivant des échanges tendus avec Roger Plante, citoyen de Saint-François-Xavier-de-Viger, qui aura forcé l’intervention d’un agent de sécurité, Sylvie Vignet a souhaité saluer l’équipe qui l’a accompagnée tout au long de son mandat. «Vous savez, on a fait un travail colossal dans les quatre dernières années, mais si on n’avait pas eu notre équipe de direction, nos employés, les fonctionnaires, pour nous appuyer dans ce qu’on a décidé de faire pour avancer, on ne serait pas rendu où on en est là.»

Mme Vignet a surtout apprécié la proximité qu’elle a entretenu avec les Louperivois. «En politique municipale, plus que toutes autres, nos actions touchent le quotidien des citoyens. Le contact avec la population est privilégié dans cette politique-là», a-t-elle lancé. «Depuis 16 ans que j’écoute, que j’apprécie, que j’informe, que j’entends. Aujourd’hui est venu le temps de vous dire comment j’ai aimé vous jaser au coin d’une rue, à l’épicerie, dans des situations parfois tristes, parfois heureuses».

La mairesse sortante a tenu à remercier la population pour la confiance qu’elle lui a accordée depuis 2017. Mme Vignet a soutenu qu’avec l’aide de ses concitoyens, son équipe et elle-même ont pu faire avancer la ville. Elle a d’ailleurs souligné qu’elle quittera son poste à l’Hôtel de Ville avec un sentiment de fierté et d’accomplissement.

«Je peux vous assurer que nous sommes, pour beaucoup de villes, un exemple à plusieurs niveaux. Le dynamisme, l’esprit entrepreneurial, notre accueil, ainsi que la beauté de notre ville, font l’envie.»

Ses quatre années passées en poste ont été une belle expérience de vie, selon cette dernière. Mme Vignet a maintenu que ses apprentissages à titre de mairesse l’auront mené vers son nouveau projet dans les prochaines semaines.

Son discours a été suivi d’une série de remerciements de la part des conseillers municipaux, qui lui ont exprimé à tour de rôle leurs témoignages et des moments marquants qu’ils ont pu vivre en travaillant avec Mme Vignet.

Sylvie Vignet, mairesse sortante de Rivière-du-Loup, restera en poste jusqu’au 15 octobre prochain, tel que convenu avec la Ville et son successeur, Mario Bastille. Elle consacrera ses dernières semaines à la mise à jour des dossiers déjà en place, afin de quitter l’esprit tranquille, en sachant que le prochain maire ne perdra pas de temps en recherche pour faire avancer les différents dossiers déjà actifs.

Un vidéo suivra mercredi matin