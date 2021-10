COSMOSS met sur pied des présentoirs recto-verso et des cadres «Cherche et trouve»

Les partenaires de la Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé Scolarisé et en Santé (COSMOSS) en petite enfance sont fiers d’annoncer l’installation de six présentoirs recto-verso et de trois cadres «Cherche et trouve» dans divers lieux de la MRC de Rivière-du-Loup.

Les «Cherche et trouve», incluant chacun dix affiches interchangeables sur divers thèmes, sont conçus pour les jeunes enfants et leurs parents et visent à stimuler le développement du langage par divers jeux, mais aussi à sensibiliser les parents au rôle qu’ils peuvent jouer dans l’apprentissage du langage.

Des présentoirs sont déjà installés dans les lieux suivants : Centre commercial, Maison de la Famille du Grand-Portage et boutique Cubik Chaussures. Trois présentoirs seront confiés au Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent qui assurera une rotation dans les bibliothèques municipales. Par ailleurs, des cadres seront installés chez Coco Latté, au Salon de quilles 600 et à la Clinique médicale de Saint-Antonin.

COSMOSS tient à remercier les partenaires en petite enfance qui ont contribué de près à la réalisation de ce projet, soit le programme Tournesol et le service d’orthophonie du CISSS ainsi que le Centre de la petite enfance des Jardins jolis.

La création de ces Cherche et trouve a été rendue possible grâce à un financement du ministère de la Famille et des Ainés.