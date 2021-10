Le député Bernard Généreux au repos après une chute

Le député récemment réélu de Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, sera au repos ce weekend après avoir chuté dans sa résidence le 29 septembre.

Après avoir consulté à l'hôpital de La Pocatière, pris un anti-douleur et obtenu son congé, le député a dû y retourner en ambulance en raison du déclenchement d'une pancréatite. Il a été hospitalisé pendant deux jours et a maintenant obtenu son congé de l'hôpital. «Je tiens à transmettre mes remerciements aux médecins, au personnel soignant, aux préposé.e.s, aux ambulanciers et aux gens d’entretien. C’est important d’avoir accès à des soins de proximité», a-t-il commenté, par l'entremise des réseaux sociaux.

La responsable des communications du député, Mireille Soucy, affirme que Bernard Généreux se porte bien dans les circonstances. Pour des raisons de santé, il a cependant dû annuler sa présence auprès de la communauté de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk à Cacouna pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre.

L'équipe du député est toujours en place et continue de travailler sur les dossiers malgré l'absence de Bernard Généreux pendant quelques jours.