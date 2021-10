Activité de prévention du Service des incendies et de la sécurité civile de la Ville de Trois-Pistoles

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, du 3 au 9 octobre, le Service des incendies et de la sécurité civile de la Ville de Trois-Pistoles en mettra plein la vue à la population avec différentes démonstrations en direct du stationnement des Galeries Trois-Pistoles (à l’entrée Ouest, proche du Subway), samedi le 9 octobre, dès 13 h.

Avec leurs gyrophares allumés, les camions seront bien sûr présents pour signaler la présence de la brigade. Il sera possible de les admirer en circulant à proximité, tout en respectant le périmètre de sécurité établi autour du kiosque. M. Denis Lauzier, préventionniste, dispensera conseils et trucs de prévention directement au kiosque, et pourra répondre aux interrogations. En charge de la campagne de visites préventives, il en profitera aussi pour offrir aux jeunes pompiers en devenir un casque à l’effigie de la Caserne 51 de Trois-Pistoles, ainsi qu’un cahier à colorier contenant des conseils en matière de prévention. Comme quoi, on ne commence jamais assez tôt à pratiquer la prudence.

DÉMONSTRATION

Afin de familiariser le public avec leurs techniques, les pompiers réaliseront une pratique avec les pinces de désincarcération sur un véhicule de 14 h à 15 h. Animée par le chef aux opérations du service incendie, M. Alain Lauzon, cette activité sera l’occasion rêvée de voir de près ce type d’intervention et d’en apprendre davantage sur les équipements utilisés.

RECRUTEMENT SUR PLACE

Toujours ouvert à accueillir de nouveaux éléments dans ses rangs, le Service des incendies et de la sécurité publique en profitera pour faire connaître les conditions et les opportunités d’embauche comme pompier volontaire. Comme il s’agit d’un poste à temps partiel, l’embauche en tant que pompier volontaire est possible même en occupant déjà un emploi, conditionnellement à l’ouverture de l’employeur. Il s’agit donc une occasion en or pour les intéressés, d’en discuter avec les ressources présentes, dont le directeur du service M. Sylvain Lamarre, qui se feront un plaisir de partager leurs expériences.

L’événement se fera en respect des mesures sanitaires en vigueur, telle que la distanciation. Les spectateurs sont invités à porter le masque malgré la présentation en extérieur. Enfin, en cas d’urgence, les ressources du service incendie devront quitter rapidement. L’activité pourrait donc se terminer abruptement, en pareille situation.