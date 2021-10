La santé publique réitère l’importance du respect des mesures de prévention contre la COVID-19

La Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler à la population que le virus de la COVID-19 circule encore dans plusieurs MRC du territoire.

Des enquêtes épidémiologiques démontrent que les mesures de prévention de base, comme le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique, ne sont pas toujours adéquatement appliquées et respectées. Il est également important de rappeler que les rencontres à l’intérieur de résidences privées sont limitées à un maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou aux occupants de 3 résidences.

Dans ce contexte, la Direction de la santé publique réitère l’importance de conserver ces bonnes pratiques afin de limiter la propagation du virus sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. De plus, il est recommandé de subir un test de dépistage dès l’apparition de symptômes de la COVID-19 comme de la fièvre, de la toux, une perte d’odorat, des maux de tête et de la difficulté à respirer.

Mentionnons enfin que la vaccination demeure toujours la meilleure arme contre la COVID-19. À ce sujet, la Direction de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent constate avec satisfaction une augmentation de l’administration de premières doses depuis quelques jours, ce qui va assurément contribuer à accroitre la couverture vaccinale régionale.

