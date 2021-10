Le nouveau site Internet du Projet Filet est maintenant en ligne

Seul organisme autonome de la région de Rivière-du-Loup dédié à la persévérance scolaire, le Projet Filet a récemment annoncé le lancement de son nouveau site Web. Avec cette nouvelle plateforme, accessible au www.projetfilet.com, l’organisme souhaite proposer à la clientèle une foule d’informations pertinentes quant à son offre de service.

La clientèle visée par le Projet Filet est âgée de 16 ans et plus au 30 juin de l’année d’inscription, désire effectuer un retour aux études malgré des difficultés d’ordre personnel, social, familial ou scolaire, et a besoin d’accompagnement pour l’aider à résoudre certains problèmes.

Ses activités se déroulent au Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup, partenaire majeur depuis ses débuts. L’accueil de nouveaux participants se fait de façon continue durant toute l’année scolaire. La démarche s’échelonne généralement sur une période d’environ un an.

Rappelons que depuis 2010, l’organisme a permis à de nombreux jeunes décrocheurs de se bâtir un projet de vie et devenir des citoyens actifs. Nos participants ont une volonté de retourner aux études, mais vivent des problèmes personnels (juridiques, financiers, familiaux, de santé mentale, etc.) nuisant à leur persévérance scolaire. Ils trouvent au Projet Filet l’accompagnement qui leur permet d’aspirer à un avenir meilleur.

Pour plus de renseignements ou pour inscription, il est possible de contacter Julie Létourneau, coordonnatrice ou Jennifer Béland et Marianne Deschênes, intervenantes sociales, au 418-862-8277, poste 3692 ou par courriel à [email protected]