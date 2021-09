Un pharmacien de Trois-Pistoles nommé Fellow de l’Ordre

Le pharmacien Jean-François Desgagné, propriétaire associé de la Pharmacie Brunet à Pistoles, s’est vu décerner le titre de Fellow lors de la soirée virtuelle de la remise des prix de l’Ordre des pharmaciens du Québec, jeudi le 23 septembre dernier.

Avec près de 30 ans d’expérience, M. Desgagné portera désormais le titre de Fellow, grâce à son dévouement auprès de la communauté, son implication active au sein de son association professionnelle, et sa contribution à former la relève notamment par la mise sur pied du laboratoire de pratique pharmaceutique de l’Université Laval, en plus de superviser une cinquantaine de stagiaires au cours de sa carrière.

«C’est beaucoup de fierté, c’est beaucoup d’humilité aussi. Ce n’est pas une reconnaissance de fin de carrière, mais plutôt un encouragement à continuer. En espérant que ça puisse en inspirer d’autres à s’impliquer dans leur communauté et dans les affaires de la pharmacie également, c’est important», a souligné le pharmacien.

Originaire du Saguenay, mais résidant à Trois-Pistole depuis 1998, M. Desgagné a toujours été très impliqué auprès des associations professionnelles, ainsi que dans la communauté. Pendant plusieurs années, il a été administrateur à l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, qui défend les intérêts professionnels et économiques de pharmaciens propriétaires du Québec. Jean-François Desgagné a également été administrateur pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie pendant 14 ans. À travers toutes ses réussites en affaires professionnelles, M. Desgagné a fait beaucoup de bénévolat dans la région, entre autres au niveau des écoles et du sport, mais surtout le soccer où il a été entraineur pendant pratiquement 20 ans.

Le pharmacien a également contribué à la mise sur pied du laboratoire de pratique pharmaceutique de l’Université Laval. «C’est un projet qui date des années où j’étais sur le comité d’orientation professionnelle de la bannière Brunet. Elle avait financé une grosse partie de la mise sur pied du fameux laboratoire. Dans le fond, le laboratoire de pratique pharmaceutique c’est ni plus ni moins comme un laboratoire de pharmacie, mais où les étudiants peuvent se pratiquer. Ils ont des vrais médicaments, des systèmes informatiques. Ils ont également la possibilité d’être filmé. C’est un principe de «jeu de rôle», donc chacun leur tour, ils jouent au pharmacien, au client. Ça a été un très beau projet qu’on a développé avec l’Université sur quelques années», a expliqué M. Desgagné.

À PROPOS

Le titre de Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec a été créé il y a quelques années seulement, afin de reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires, dont le mérite a rejailli sur la profession. Il s’agit de l’une des plus hautes distinctions remises à un pharmacien par l’Ordre des pharmaciens du Québec.