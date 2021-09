L'École de musique Alain-Caron lance le «Club des mélomanes»

L’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) et Rivière-du-Loup en spectacles font appel aux amateurs et aux amatrices de musique avec le Club des mélomanes, qui leur permettra d’assister à toute une série d’activités, qu’ils soient élève à l’ÉMAC ou non.

«L’ÉMAC, c’est pour tout le monde. Nous voulons en faire plus que jamais l’endroit de référence en musique, particulièrement pour monsieur et madame Tout-le-Monde, ces gens qui aiment la musique sans nécessairement vouloir l’étudier ou en faire une carrière», a expliqué le directeur général de l’ÉMAC, François Lévesque.

Les activités offertes au Club des mélomanes comportent deux volets. D’abord, des ateliers de découvertes musicales seront offerts en lien avec la programmation «Musique » de Rivière-du-Loup en spectacles. «Les participants pourront se familiariser avec la musique ou les thématiques liées aux concerts éventuellement présentés. Souvent, une mise en situation permet de vivre le spectacle différemment et de l’apprécier encore plus», a ajouté M. Lévesque. Les ateliers se dérouleront dans la salle de spectacle de l’ÉMAC et seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de l’école.

L’Atelier «Toutes les couleurs de la clarinette», avec Rino Bélanger, professeur à l’ÉMAC, aura lieu le 22 octobre, en lien avec le concert «Christopher Hall et le quatuor comique», présenté le 29 octobre au Centre culturel Berger. Le 26 novembre, Christian Lewis, professeur à l’ÉMAC, présentera «Les magiciens du jazz», en préambule avec le concert de MISC, présenté le 2 décembre au Centre Culturel Berger.

Aussi, le Club des mélomanes proposera des «classes de maître», des cours publics prodigués par un invité ou une invitée, auxquels tous pourront participer. La première aura lieu le 24 octobre avec Maurice Laforest, pianiste et professeur au Conservatoire de musique de Rimouski.

Toutes ces activités sont gratuites pour les élèves de l’ÉMAC et leurs parents. Les intéressés peuvent devenir membres du Club des mélomanes au coût de 10 $ pour 1 an.

Le Club des mélomanes est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC de la région de Rivière-du-Loup.

Vous pouvez suivre la programmation complète via la page Facebook de l'École de musique Alain-Caron et sur Instagram à @ecolemusiquealaincaron. Il y a toujours de la place pour ceux et celles qui désirent s’inscrire aux différentes formations musicales.