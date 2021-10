Lancement de la campagne «Grandir Ensemble» 2021

La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas Saint-Laurent/Gaspésie/Îles de la Madeleine lance sa Campagne d’automne «Grandir Ensemble». L’édition 2021 de cette activité de sollicitation débutera lundi le 27 septembre et se poursuivra jusqu’au 31 octobre.

L’objectif a été fixé à 30 000 $. Les membres, amis et donateurs seront sollicités par la poste ou par téléphone par l’équipe de bénévoles. La participation de nouveaux donateurs individuels ou de nouvelles entreprises sont également espérés.

«Les personnes handicapées et leurs proches déjà trop souvent oubliés et incompris sont durement touchés par la situation actuelle. Les impacts de la pandémie et la pénurie de personnel accentuent directement la fragilité déjà existante de l’aide et du soutien disponible pour eux. La Ressource entame en cette 25e année une importante réflexion afin de rester proche de la réalité quotidienne des personnes handicapées de son territoire. Elle s’engage plus que jamais à s’adapter à leurs besoins», a mentionné Thérèse Sirois, directrice générale de l’organisme.

La Ressource profite du lancement de sa Campagne d’automne pour présenter une des 5 Têtes d’affiche qui accompagneront ses activités tout au long de l’année. Le premier visage de La Ressource est Patrick Imbeault. Ce dernier est membre de la Ressource depuis le tout début. Au fil des 25 années, il a bénéficié d’aides financières pour l’acquisition d’équipements spécialisés, de l’adaptation de domicile, l’accès à des camps de vacances et du soutien pour des hospitalisations prolongées à l’extérieur de la région. Patrick est un fidèle allié de La Ressource, bien connecté sur l’industrie du spectacle au Québec et amateur de musique. Il a souvent suggéré des artistes pour le Téléradiothon. Il incarne parfaitement le thème de la campagne, «Grandir Ensemble».

À PROPOS

Depuis 25 ans, La Ressource s’est donnée comme mission d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Grâce aux dons amassés au fil des ans, elle a su être à l’écoute des personnes handicapées et s’adapter à leurs besoins en services et en équipements. Un sondage maison fait auprès des membres de La Ressource au printemps dernier indique clairement que les besoins sont grands et multiples. Des enjeux importants tissent leurs trames autour de la réalité des personnes handicapées et leurs proches. Notons entre autres les grands besoins de répit, de soutien à domicile, d’accès à du transport et de sociabilisation.

Pour faire un don, il suffit de contacter le 418 722-7233 ou 1 888 413-7233. Il est également possible d’aller directement sur le site web pour effectuer un don en ligne sécurisé à www.laressource.tv.