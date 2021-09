La Ville de Rivière-du-Loup a invité ses citoyens à l’inauguration de la nouvelle glace olympique du Stade de la Cité des jeunes, dimanche le 26 septembre, en avant-midi. Plus d’une centaine de personnes étaient présentes pour visiter les nouvelles aires et échanger avec différents responsables du projet.

Dans un contexte où l’ancien Stade de la Cité des jeunes devenait de plus en plus désuet, où il était difficile de recevoir des événements régionaux et de compétitions et avec l’arrivée de la 56e Finale des Jeux du Québec qui se déroulera en mars 2022, la mairesse Sylvie Vignet a affirmé qu’il était impératif de le remettre à neuf.

«Remettre à jour un bâtiment de cette ampleur-là et d’au-dessus de 50 ans, je pense que c’est un atout majeur pour la Ville de Rivière-du-Loup. On se doit de faire ça pour nos citoyens et pour nos jeunes qui font du sport. Le sport-études, ici, c’est un élément extrêmement important, c’est même un attrait pour Rivière-du-Loup et on se doit de répondre à ces besoins-là», a expliqué Mme Vignet.

Le coût total de ces rénovations s’est élevé à plus de 11,5 millions de dollars. Rappelons qu’une subvention de 5 millions de dollars a été attribuée par le ministère de l’Éducation, pour le projet de construction d’une glace de dimension olympique à Rivière-du-Loup, dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec.

«Évidemment que cette glace-là, et bien elle ne va pas juste servir au patinage de vitesse, elle va également servir au hockey, au patinage artistique, et ça va donner du temps de glace de plus aussi, étant donné qu’elle est plus grande et qu’elle peut accueillir plus de gens», a ajouté la mairesse.

Alors que l’inauguration officielle du Stade de la Cité des jeunes était prévue pour la fin juillet, certains retards de différentes livraisons et d’aménagements l’ont repoussé en septembre. Depuis dimanche, le bâtiment est complètement fonctionnel et prêt à accueillir la population, ainsi que ses sportifs.