Visite surprise au Parc Croc-Nature : Lise Watier

Alors que Richard Ouellet et la Brigade verte attendait la visite d’Édith Galodé, représentante de Lise Watier, c’est la fondatrice elle-même qui s’est présenté au Parc Croc-Nature, à Saint-Simon, le 8 août dernier. L’ex-femme d'affaires en produits de beauté et femme de cœur avec sa Fondation a contribué généreusement à l'aménagement du petit étang du Croc-Nature.

Une visite surprise qui a réussi à émouvoir son ami de longue date M. Richard Ouellet, l’ex-maire de Saint-Simon, soit de 1977 à 2001. Celui-ci a rappelé leur première rencontre en 1965, en décrivant l'ensemble que portait Mme Watier à ce moment.

Lors de ses mandats, M. Ouellet a fait des rencontres incroyables, autant avec des personnalités québécoises, qu’internationales et des accomplissements remarquables, entre autres, grâce à sa persévérance, comme la reconnaissance du nom de Jean Béliveau dans le dictionnaire le Larousse et la nomination de Lise Watier comme officière de l'Ordre national du Québec.

Une visite de l’exposition Culture et culture au parc Croc-nature a eu lieu à pareille date. La Brigade verte remercie Mme Watier et M. Ouellet pour leur amitié de longue date qui a pu faire en sorte que le petit étang soit aménagé pour le bonheur des visiteurs et de la collectivité.