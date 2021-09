Mise en service partielle de l'autoroute 85 entre Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en service partielle, dès le 28 septembre, du tronçon situé entre Saint- Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (tronçon 3), dans le cadre de la construction de l’autoroute 85 (Claude-Béchard). Une voie par direction sera disponible sur une nouvelle chaussée, sur une distance de 4 kilomètres.

La route des Roches (ancienne route 185) deviendra alors la voie de desserte ouest de ce tronçon d’autoroute. Une intersection entrera en service au cours de l’automne au kilomètre 73 de la route 185, bonifiant ainsi l’accès à la voie de desserte et aux territoires du domaine public situés dans ce secteur. D’ici l’ajout de cette intersection, un accès temporaire sera aménagé près du kilomètre 76,5 de l’autoroute 85. Une signalisation sera mise en place pour indiquer l’emplacement de cet accès dans chacune des directions de l’autoroute 85.

Par ailleurs, le Ministère rappelle que l’accès aux territoires publics situé près du chemin des Braises (kilomètre 79) doit s’effectuer par la route des Roches, accessible par l’échangeur de la route de la Station, à Saint-Antonin.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant ces travaux.

FAITS SAILLANTS

D’autres mises en service partielles sont prévues à Saint-Antonin et Saint-Honoré- de-Témiscouata dans les prochaines semaines.Parallèlement, les travaux se poursuivent en vue d’une mise en service complète de ce tronçon d’ici l’automne 2022. Le Ministère a déployé, sur place, des mesures visant à assurer la sécurité des usagers et des travailleurs à l’œuvre. Les usagers sont invités à être vigilants pendant la durée des travaux, et à porter une attention particulière à la signalisation dans le secteur. Avec cette mise en service, 15 kilomètres de chaussée d’autoroute avec circulation à contresens sont maintenant accessibles.