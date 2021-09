Grève des travailleuses des CPE du Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre de la première de dix journées de grève adoptées par les syndicats de CPE affiliés à la CSN et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN), les travailleuses et travailleurs de la région du Bas-Saint-Laurent manifesteront ce vendredi 24 septembre à Rimouski et à Rivière-du-Loup pour accroître la pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leurs conventions collectives.

Sans convention collective depuis maintenant 18 mois, les travailleuses et les travailleurs des CPE demandent des solutions concrètes pour résoudre la surcharge de travail, les difficultés de recrutement et le manque criant de personnel engendrant des bris de service.