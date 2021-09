Dégelis lance la mise à jour de sa politique municipale famille et aînés 2021-2025

C’est lors de la réunion régulière du 7 septembre 2021 que le conseil municipal de Dégelis démontrait à nouveau sa volonté d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens en présentant à la population, la mise à jour de sa politique municipale pour les familles et les personnes aînées, ainsi que les deux plans d’actions qui en découlent.

Cette dernière mise à jour a par ailleurs été adoptée le 9 août par le conseil municipal. Cette démarche a été rendue possible grâce au soutien financier provenant du Secrétariat aux aînés et du ministère de la famille (Gouvernement du Québec), sans oublier le soutien technique du Carrefour Action Municipal Famille, maintenant connu sous le nom d’Espace muni.

Cette politique est le fruit du travail d’un comité de pilotage engagé et regroupant divers partenaires locaux et régionaux, qui œuvrent quotidiennement avec nos jeunes, nos familles, nos personnes aînées et nos personnes en situation de handicap. La politique se veut multigénérationnelle, inclusive et participative. En effet, plusieurs actions concrètes ont été réalisées pour arriver à cette étape importante. Suite aux différentes options de consultations qui ont été proposées aux citoyens de Dégelis, ainsi qu’à la lumière des réponses obtenues, le document cadre de la mise à jour de la politique Famille-Aînés a pu été rédigé, incluant les deux plans d’actions distincts pour chaque groupe, lesquels s’échelonneront sur une période de cinq ans soit de 2021 à 2025.

En ce sens, un comité de suivi a été mis en place par voie de résolution, afin d’assurer la planification et l’organisation des ressources nécessaires à la réalisation des actions durant les cinq prochaines années. La démarche Famille-Aînés intervient directement dans 18 champs d’action, soit 9 chez les aînés et 9 chez les familles. Ces différents champs ont été pris en compte tout au long de la démarche et parmi les objectifs ciblés, les 6 actions suivantes seront mises en place de façon prioritaire, lesquelles touchent autant les aînés que les familles, soit Sécurité, Santé et services sociaux, Habitation et milieu de vie, Communication et information, Espaces extérieurs et bâtiments, Transport et mobilité.

La Politique municipale Famille-Aînés 2021-2025 est donc maintenant disponible sur le site web de la Ville de Dégelis à l’adresse dégelis.ca et en version papier à l’Hôtel-de-Ville. En espérant que cette démarche sera des plus inspirantes et qu’elle permettra à toute la population, de développer le réflexe «Penser et Agir Famille-Aînés».