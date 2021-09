C'est le Grand McDon aujourd'hui

C'est aujourd'hui que se tient le Grand McDon dans les Restaurants Mcdonalds’s de Rivière-du-Loup, de La Pocatière, de Témiscouata-sur-le-Lac et de Saint-Jean-Port-Joli.

«Grâce à la générosité des entreprises et celle de notre clientèle, 75 % des argents recueillis seront remis à des organismes locaux du K.R.T.B. Finalement l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald recevra l’autre 25 % du montant», a expliqué Pierre Dubillard, franchisé McDonald’s.

L’objectif des restaurants de Rivière-du-Loup, La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Jean-Port-Joli a été fixé à 70 000 $ pour la journée.

Membre de la famille McDonald’s depuis juin 2016, M. Dubillard entend faire de cette journée une fête de la générosité et de la solidarité comme par les années passées. Dans le KRTB comme ailleurs au pays, le Grand McDon a toujours représenté une occasion spéciale de rapprochement avec la population.

Durant cette journée, des personnalités d’ici, gens d’affaires, politiciens, artistes, sportifs, représentants des médias, parents et amis «adopteront» ces restaurants et mettront la main à la pâte pour appuyer les membres du personnel dans une ambiance de plaisir et d’entraide. Le 22 septembre, le Grand McDon sera un rendez-vous populaire chez McDonald’s.