Revaloriser pour nourrir la communauté

Voilà un projet de revalorisation qui aura été un grand succès dans les Basques en 2021. L’entreprise Les Fibres de Verre Rioux a pris l’initiative d’investir afin de reconvertir d’anciens bacs en fibre de verre discontinués et de les transformer en bacs à jardin communautaires.

Ces bacs ont été distribués gratuitement à des organismes, écoles, garderies et municipalités de la région pour des projets éducatifs et alimentaires. En tout, ce sont 50 bacs qui ont été revalorisés et distribués par l’entreprise en collaboration avec l’organisme Croc-Ensemble des Basques.

Les commentaires reçus de la communauté sont des plus positifs, les bacs ont généré de très belles récoltes et les utilisateurs sont très satisfaits de la facilité d’entretien. Ce projet représente une contribution à la hauteur de 30 000 $.

Mme Pascale Gagnon, propriétaire de Les Fibres de Verre Rioux, se dit fière de faire à la fois un geste positif pour l’environnement tout en redonnant à son milieu. À noter que Les Fibres de Verre Rioux s'est également impliquée dans ce type d’initiative l’an passé en aménageant un vergé collectif pour ses employés puis a ajouté cette année un jardin collectif.