Une fête musicale pour souligner le 10e anniversaire du Centre d’aide aux proches aidants des Basques

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) a invité la population de Trois-Pistoles le 18 septembre dernier à l’occasion d’une fête musicale soulignant le 10e anniversaire de l’organisme. L’activité a eu lieu en plein air au Parc Janine-G.-Martin et a rassemblée près de 75 personnes.

Parmi le programme offert, le moment le plus marquant a certainement été le lancement du recueil de poésie réalisé par les proches aidants. «Certaines personnes ont lu leur propre poème et ça a été très touchant», a exprimé le coordonnateur de l’organisme Guillaume Côté-Philibert. Il est toujours possible de se procurer un recueil de textes poétiques aux bureaux du CAPAB, soit au Beaulieu commun, à Trois-Pistoles.

De 12 h 30 à 15 h 30, les spectateurs de l’événement ont pu assister à des lectures publiques, à des prestations musicales offertes par le Duo des marées et Marie-Claire Dionne, ainsi qu’à un spectacle de Yoann Guay, un jeune chanteur originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux. «On a été très satisfaits, autant les gens de notre équipe que les gens de notre conseil d’administration», a conclu M. Côté-Philibert.

Alors que le Parc Janine-G.-Martin est situé en face du Manoir Héritage qui est une résidence pour personnes âgées, quelques résidents se sont joints à la fête. D’autres, en dehors de la résidence, sont sortis sur leur balcon pour écouter la musique. «Ça a fait vraiment une belle petite ambiance de fête dans le quartier», a ajouté Guillaume Côté-Philibert.

La même activité aura lieu ce dimanche le 26 septembre dès 12 h 30 à Saint-Jean-de-Dieu, au Parc Jean-Claude Caron, soit au 8 rue Ouellet. Un service de transport gratuit est disponible pour les gens des autres municipalités qui aimeraient se rendre à Saint-Jean-de-Dieu pour l’activité. Pour réserver une place dans l’autobus, il faut appeler au 418-851-4040.